В течение суток будет действовать дополнительная очередь отключений: в Укрэнерго назвали причину

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Сегодня, 29 августа, в течение суток в большинстве областей будет действовать дополнительная очередь отключений электричества. Это связано с массированными российскими обстрелами и высоким потреблением из-за жары

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Сегодня утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений.

"Следовательно - с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в г. Киев будут действовать три очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении.

Энергетики просят граждан потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, 29 августа во всех регионах в течение всех суток будут действовать графики отключений света. Энергетики рассказали об установленных лимитах потребления.

Ранее сообщалось, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. Главной целью РФ явились объекты энергетической инфраструктуры.