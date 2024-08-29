Во время массированной комбинированной атаки 26 августа Россия нарушила работу двух украинских АЭС

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Из-за массированных комбинированных, ракетно-дроновых обстрелов России в понедельник, 26 августа, была нарушена работа Ровенской и Южноукраинской атомных электростанций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на британское издание The Guardian.

В ноте украинской миссии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечается, что Россия создает угрозу в результате обстрела энергетической инфраструктуры Украины.

"Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей", - говорится в сообщении украинской миссии.

Так, в результате массированной атаки 26 августа:

Три из четырех энергоблоков Ровенской АЭС были отключены от сети;

АЭС Южноукраинская АЭС была вынуждена снизить свою мощность. Из-за колебаний в национальной энергосистеме энергоблок №3 был отключен от сети.

Напомним, в результате массированной ракетно-дроновой атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. Главной целью РФ явились объекты энергетической инфраструктуры.

Как известно, в ночь на понедельник, 26 августа, российская армия нанесла массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Оккупанты били по топливно-энергетическому сектору, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования. ПВО сбило 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.