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29 августа 2024, 08:43

ВСУ за сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов и 27 артсистем

29 августа 2024, 08:43
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Потери России в войне в Украине к утру четверга, 29 августа, составили 1200 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения превысило 612 тысяч военных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, ранее сообщалось, что на Краматорском направлении украинские военнослужащие уничтожили очередной российский штурмовик Су-25.

война оккупанты фронт ВСУ потери россиян
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