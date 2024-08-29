В правительстве сказали, когда в Украине заработает экономическое бронирование

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Министерство экономики планирует, что экономическое бронирование от мобилизации заработает в октябре-ноябре этого года. Ведомство рассматривает несколько моделей его реализации

Об этом сообщил представитель Минэкономики, выступая на заседании парламентского комитета по финансовой политике, передает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

В ведомстве ожидают, что экономическое бронирование будет запущено уже этой осенью – в октябре или ноябре. Однако для отладки этого процесса необходим определенный переходный период. По его словам, в настоящее время в правительстве рассматривается несколько моделей экономического бронирования.

Представитель Минэкономики также отметил, что экономическое бронирование может принести бюджету доходы в размере около 40 млрд. грн. в год.

Напомним, ранее сообщалось, что неправительственные организации и предприятия, работающие в области политических вопросов и получающие иностранное финансирование, имеют право на бронирование 100% работников от мобилизации. Обнародован полный перечень таких предприятий, утвержденный Кабмином.

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