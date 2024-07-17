Отключение света 18 июля: "Укрэнерго" сообщило о графиках

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Завтра, 18 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

С 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 – три очереди

С 16:00 до 22:00 облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно.

Напомним, 17 июля в Украине вывели из ремонта энергоблок АЭС. Возвращение энергоблока в работу значительно усилит энергосеть.