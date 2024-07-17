Значительно усилит энергосеть: в Украине вывели из ремонта энергоблок АЭС

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В среду, 17 июля, после завершения планового ремонта Энергоатом подключил энергоблок-тысячник к энергосети Украины

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", передает RegioNews.

В компании объяснили, что благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока по ремонту значительно усилит отечественную энергосеть.

"Во исполнение задачи Министерства энергетики Украины, Энергоатом досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок – после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все энергоблоки, расположенные на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне Энергоатом вывел в ремонт энергоблок-тысячник. В результате дефицит генерации в энергосистеме увеличился.

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в 20 числах июля ожидается улучшение ситуации в энергетике.