В Верховной раде зарегистрировали еще два альтернативных законопроекта о введении экономического бронирования от мобилизации

Проекты №11331-1 и №11331-2 внесла группа народных депутатов во главе с главой комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой, передает RegioNews.

В законопроекте №11331-1 предлагается, чтобы бронированию подлежали военнообязанные, работающие на предприятиях, где среднемесячная зарплата составляет не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января (это 36 тысяч 336 гривен) и где нет долгов по выплате зарплаты и налогов.

Вторая модель, изложенная в законопроекте №11331-2, предусматривает возможность бронирования наемных работников и физических лиц-предпринимателей.

В первом случае можно также бронировать работников на предприятиях, где средняя зарплата составляет не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (т.е. 36 тысяч 336 гривен) и где нет долгов.

Также предлагают забронировать ФЛП, если предприниматель зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц и общественных формирований не позднее чем за 6 месяцев до вступления этого закона в силу, и при условии, что доход составляет не менее трехкратного размера сбора (20,4 тысячи) за бронирование военнообязаний (61,1 тысячи).

Напомним, ранее в Комитете Верховной рады Украины по вопросам экономического развития инициативная группа наработала предложения по экономическому бронированию рабочих за 20 тысяч гривен военного сбора.

Дмитрий Наталуха отмечал, что экономическое бронирование – это не "разделение на богатых и бедных", поскольку решение по такому способу резервирования от мобилизации будет принимать бизнес в соответствии с целесообразностью, а не лично работниками.