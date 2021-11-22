Карантин: в Украине ослабят ограничения в транспорте, но не для всех

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В Украине в ближайшее время будут изменены карантинные нормы: требования для проезда в транспорте ослабят, однако регионы "желтой" зоны ждет ужесточение ограничений

Детали будущих решений Кабмина раскрыл министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Интер", передает RegioNews.

По словам главы Минздрава, в ближайшее время Луганская и Львовская области покинут "красную" зону карантина и перейдут сразу в "желтую". Впрочем, в этой зоне вскоре для того, чтобы попасть в админздания, развлекательные заведения и на массовые мероприятия необходимо будет иметь документ о полной вакцинации, а не одной прививке, как сейчас.

Требование предоставлять COVID-сертификаты для проезда в городском транспорте также пересмотрят, а для поездок по стране оно останется обязательным.

"Межрегиональное надолго, и мы будем удерживать эту ситуацию пока не будет спада заболеваемости коронавирусом. Но в Минздрав обратились мэры некоторых городов, чтобы пересмотреть вопрос проезда в городском транспорте. Мы будем идти навстречу, поскольку приближаются холода. Мы переходим на тот этап, когда говорим: "Пандемия становится пандемией невакцинированных людей, и вакцинированные не должны страдать из-за непривитых", - сообщил министр.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.