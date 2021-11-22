13:46  22 листопада
Карантин: в Україні послаблять обмеження в транспорті, але не для всіх
14:48  22 листопада
Вторгнення Росії в Україну: Данилов заявив про підтримку західних партнерів
11:42  22 листопада
Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони — Кличко
UA | RU
UA | RU
22 листопада 2021, 13:46

Карантин: в Україні послаблять обмеження в транспорті, але не для всіх

22 листопада 2021, 13:46
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні найближчим часом будуть змінені карантинні норми: вимоги для проїзду в транспорті послаблять, проте регіони "жовтої" зони чекає посилення обмежень

Деталі майбутніх рішень Кабміну розкрив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.

За словами глави МОЗ, найближчим часом Луганська і Львівська області покинуть "червону" зону карантину і перейдуть відразу в "жовту". Втім, в цій зоні незабаром для того, щоб потрапити в адмінбудівлі, розважальні заклади і на масові заходи необхідно буде мати документ про повну вакцинацію, а не одне щеплення, як зараз.

Вимогу надавати covid-сертифікати для проїзду в міському транспорті також переглянуть, а для поїздок по країні воно залишиться обов'язковим.

"Міжрегіональне надовго, і ми будемо утримувати цю ситуацію поки не буде спаду захворюваності коронавірусом. Але в МОЗ звернулися мери деяких міст, щоб переглянути питання проїзду в міському транспорті. Ми будемо йти назустріч, оскільки наближаються холоди. Ми переходимо на той етап, коли говоримо: "Пандемія стає пандемією невакцинованих людей, і вакциновані не повинні страждати через нещеплених", - повідомив міністр.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.

коронавірус Кабмін карантин Віктор Ляшко covid-сертифікат

Коронавірус в Україні різко пішов на спад: за добу захворіли трохи більше 7 тисяч осіб
22 листопада 2021, 09:07
Захворюваність знижується: за добу в Україні зафіксовано 10 635 нових випадків COVID-19
21 листопада 2021, 09:14
Захворюваність коронавірусом йде на спад: за добу заразилися 18 тисяч осіб
20 листопада 2021, 09:23
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua