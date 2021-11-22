Карантин: в Україні послаблять обмеження в транспорті, але не для всіх

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В Україні найближчим часом будуть змінені карантинні норми: вимоги для проїзду в транспорті послаблять, проте регіони "жовтої" зони чекає посилення обмежень

Деталі майбутніх рішень Кабміну розкрив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.

За словами глави МОЗ, найближчим часом Луганська і Львівська області покинуть "червону" зону карантину і перейдуть відразу в "жовту". Втім, в цій зоні незабаром для того, щоб потрапити в адмінбудівлі, розважальні заклади і на масові заходи необхідно буде мати документ про повну вакцинацію, а не одне щеплення, як зараз.

Вимогу надавати covid-сертифікати для проїзду в міському транспорті також переглянуть, а для поїздок по країні воно залишиться обов'язковим.

"Міжрегіональне надовго, і ми будемо утримувати цю ситуацію поки не буде спаду захворюваності коронавірусом. Але в МОЗ звернулися мери деяких міст, щоб переглянути питання проїзду в міському транспорті. Ми будемо йти назустріч, оскільки наближаються холоди. Ми переходимо на той етап, коли говоримо: "Пандемія стає пандемією невакцинованих людей, і вакциновані не повинні страждати через нещеплених", - повідомив міністр.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.