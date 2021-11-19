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19 ноября 2021, 09:42

Из-за сильного ветра в Украине объявили штормовое предупреждение

19 ноября 2021, 09:42
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Фото: из открытых источников
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На сегодня, 19 ноября, в западных областях Украины из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

"19 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение по Украине на 19 ноября / скриншот meteo.gov.ua

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