Из-за сильного ветра в Украине объявили штормовое предупреждение
На сегодня, 19 ноября, в западных областях Украины из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.
"19 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
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