Из-за сильного ветра в Украине объявили штормовое предупреждение

04 ноября 2021

О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство

​​​​​​​Целая серия последних электоральных замеров говорит не только об угрозе для второго президентского срока Владимира Зеленского. Ключевым является то, что и в без того разномастной монокоалиции в...