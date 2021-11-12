09:12  12 ноября
За сутки более 24 тысяч украинцев заразились коронавирусом
12:10  12 ноября
Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи
11:45  12 ноября
Одна из областей Украины покинула желтую зону карантина
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2021, 17:51

Оккупанты на Луганщине обстреляли из тяжелой артиллерии Новозвановку, погибших нет

12 ноября 2021, 17:51
Читайте також українською мовою
Фото: штаб ООС
Читайте також
українською мовою

11 ноября в период с 14.43 до 15.23 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Новозванівка, что в Луганской области с применением артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

"В сторону данного населенного пункта оккупантами было выпущено 26 снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки по адресам вул. Суворова, 3 и ул. Суворова, 7. Погибших и раненых среди гражданского населения не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В ООС подчеркнули, что этим обстрелом вооруженные формирования Российской Федерации не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не повинных гражданских граждан, которые могли оказаться на месте очередного преступления российских оккупантов.

Сейчас решается вопрос о восстановлении разрушенных домов.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 11 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен военный.

ООС обстрел Луганская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram