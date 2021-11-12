Оккупанты на Луганщине обстреляли из тяжелой артиллерии Новозвановку, погибших нет

Фото: штаб ООС

11 ноября в период с 14.43 до 15.23 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Новозванівка, что в Луганской области с применением артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

"В сторону данного населенного пункта оккупантами было выпущено 26 снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки по адресам вул. Суворова, 3 и ул. Суворова, 7. Погибших и раненых среди гражданского населения не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В ООС подчеркнули, что этим обстрелом вооруженные формирования Российской Федерации не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не повинных гражданских граждан, которые могли оказаться на месте очередного преступления российских оккупантов.

Сейчас решается вопрос о восстановлении разрушенных домов.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 11 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен военный.