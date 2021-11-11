Сторонников вступления в НАТО в Украине за полгода стало больше на 10%

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62% граждан Украины поддержали бы вступление в Европейский Союз, если бы сейчас проводился соответствующий референдум, а 32% проголосовали бы против такой инициативы

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября, сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом вступление в НАТО поддержали бы 58% украинцев, не поддержали бы 35%.

Евроинтеграцию больше поддерживают на западе (78% против 18%) и в центре (65% против 28%) страны, а также в Киеве (73% против 24%), и меньше поддерживают на востоке (41% против 50%). На юге Украины сторонников евроинтеграции лишь немногим больше, чем противников (49% против 44%).

Похожая ситуация и с евро-атлантической интеграцией, которую больше поддерживают на западе (76% против 17%) и в центре (64% против 29%), а также в столице (70% против 26%) и меньше поддерживают на востоке (27% против 64%). На юге сторонников евроинтеграции чуть меньше, чем противников (45% против 49%).

Вступление в ЕС больше всего поддерживают избиратели партии "европейская солидарность" (93% против 7%), однако сторонников евроинтеграции большинство среди избирателей всех рейтинговых сил, кроме трех: партии Шария, партии Мураева и "оппозиционной платформы - за жизнь" (22% против 68%, наименьшая поддержка).

Похожая ситуация и со вступлением в НАТО: его сторонников большинство среди избирателей всех рейтинговых политсил (больше всего среди сторонников "европейской солидарности" – 94% против 5%), кроме трех вышеупомянутых (меньше всего среди сторонников Партии Мураева – 12% против 80%).

Как сообщалось, в мае 2021 года вступление в Евросоюз поддерживали 54%, а в НАТО-48% опрашиваемых группой "Рейтинг" граждан.