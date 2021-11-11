13:55  11 листопада
Із завтрашнього дня на дорогах України проводитимуть техогляд транспорту
11:48  11 листопада
В Україні підвищать пенсії: хто і на яку надбавку може розраховувати
10:44  11 листопада
В Україні випробують ще два препарати від коронавірусу
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2021, 16:55

Прихильників вступу до НАТО в Україні за пів року стало більше на 10%

11 листопада 2021, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

62% громадян України підтримали б вступ до Європейського Союзу, якби наразі проводився відповідний референдум, а 32% проголосували би проти такої ініціативи

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 листопада, повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому вступ до НАТО підтримали б 58% українців, не підтримали б 35%.

Євроінтеграцію більше підтримують на заході (78% проти 18%) та у центрі (65% проти 28%) країни, а також у Києві (73% проти 24%), і менше підтримують на сході (41% проти 50%). На півдні України прихильників євроінтеграції лише трохи більше, ніж противників (49% проти 44%).

Схожа ситуація і з євроатлантичною інтеграцією, яку більше підтримують на заході (76% проти 17%) та в центрі (64% проти 29%), а також у столиці (70% проти 26%) та менше підтримують на сході (27% проти 64%). На півдні прихильників євроінтеграції трохи менше, ніж противників (45% проти 49%).

Вступ до ЄС найбільше підтримують виборці партії "Європейська солідарність" (93% проти 7%), проте прихильників євроінтеграції більшість серед виборців усіх рейтингових сил, крім трьох: Партії Шарія, Партії Мураєва та "Опозиційної платформи - За життя" (22% проти 68%, найменша підтримка).

Схожа ситуація і зі вступом до НАТО: його прихильників більшість серед виборців усіх рейтингових політсил (найбільше серед прихильників "Європейської солідарності" – 94% проти 5%), крім трьох вищезгаданих (найменше серед прихильників Партії Мураєва – 12% проти 80%).

Як повідомлялося, у травні 2021 року вступ до Євросоюзу підтримували 54%, а до НАТО – 48% опитуваних групою "Рейтинг" громадян.

Україна НАТО Євросоюз соціологія рейтинг

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua