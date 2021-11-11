Прихильників вступу до НАТО в Україні за пів року стало більше на 10%

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62% громадян України підтримали б вступ до Європейського Союзу, якби наразі проводився відповідний референдум, а 32% проголосували би проти такої ініціативи

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 листопада, повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому вступ до НАТО підтримали б 58% українців, не підтримали б 35%.

Євроінтеграцію більше підтримують на заході (78% проти 18%) та у центрі (65% проти 28%) країни, а також у Києві (73% проти 24%), і менше підтримують на сході (41% проти 50%). На півдні України прихильників євроінтеграції лише трохи більше, ніж противників (49% проти 44%).

Схожа ситуація і з євроатлантичною інтеграцією, яку більше підтримують на заході (76% проти 17%) та в центрі (64% проти 29%), а також у столиці (70% проти 26%) та менше підтримують на сході (27% проти 64%). На півдні прихильників євроінтеграції трохи менше, ніж противників (45% проти 49%).

Вступ до ЄС найбільше підтримують виборці партії "Європейська солідарність" (93% проти 7%), проте прихильників євроінтеграції більшість серед виборців усіх рейтингових сил, крім трьох: Партії Шарія, Партії Мураєва та "Опозиційної платформи - За життя" (22% проти 68%, найменша підтримка).

Схожа ситуація і зі вступом до НАТО: його прихильників більшість серед виборців усіх рейтингових політсил (найбільше серед прихильників "Європейської солідарності" – 94% проти 5%), крім трьох вищезгаданих (найменше серед прихильників Партії Мураєва – 12% проти 80%).

Як повідомлялося, у травні 2021 року вступ до Євросоюзу підтримували 54%, а до НАТО – 48% опитуваних групою "Рейтинг" громадян.