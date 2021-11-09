Ляшко рассказал, сколько людей сейчас находятся в COVID-больницах

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В больницах из более чем 76 тысяч коек, выделенных для больных COVID-19, заняты почти 52 тысячи, 3,6 тысячи пациентов с этим диагнозом находятся в реанимации

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября, пишет RegioNews.

"Сейчас имеем наибольшее количество выделенных кроватей под COVID-19 - 76 401 кровать. Из них заняты 51 926 коек. На реанимационных койках находится 3 645 пациентов", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество летальных исходов среди больных, у которых диагностирован COVID-19 - 833.

"Мы можем констатировать, что текущая смертность в Украине в полтора - два раза меньше пиковых значений 2021 года в отдельных европейских странах. Стоит также понимать, что смертность является отложенным показателем и может расти в течение 2-3 недели после стабилизации заболеваемости", - отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что каждый гражданин может повлиять на этот показатель.

"Для этого надо сделать прививку, что позволит сохранить свое здоровье и вернуться медикам к привычному режиму работы", - сказал Ляшко.

Напомним, недавно Ляшко анонсировал открытие больницы "Феофания" для всех украинцев.