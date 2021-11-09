08:59  09 ноября
В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки
08:21  09 ноября
Ляшко рассказал о "ковидной амнистии": что это и кому нужно
08:06  09 ноября
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2021, 08:06 2

На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"

09 ноября 2021, 08:06 2
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а в районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты осуществили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского противник обстрелял позиции ООС из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 7 ноября в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий ООС погиб.

Донбасс ООС война обстрел военные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram