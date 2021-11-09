На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"

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За прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а в районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты осуществили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского противник обстрелял позиции ООС из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 7 ноября в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий ООС погиб.