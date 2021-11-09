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09 ноября 2021, 09:28 7

На Волыни от работы отстранили почти тысячу невакцинированных педагогов

09 ноября 2021, 09:28 7
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Фото:24tv.ua
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Начиная с 8 ноября Волынская область перешла в "красную" зону карантина, в связи с чем в области от работы официально отстранили 995 невакцинированных работников образовательных учреждений

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова заместителя руководителя областного управления образования Татьяны Соломиной.

Отмечается, что среди отстраненных - 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ. Всего в области - 38 150 педагогов.

Сейчас в области ученики 396 школ учатся дистанционно. Всего в области - 562 учреждения общего среднего образования, а 8 общеобразовательных учебных заведений ушли на каникулы.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в Министерстве здравоохранения планируют ввести механизм так называемой "ковидной амнистии" - она может пригодиться тем, кто купил поддельный сертификат о вакцинации, однако все равно хочет получить прививку от коронавируса.

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