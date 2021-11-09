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Ляшко рассказал о "ковидной амнистии": что это и кому нужно
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09 ноября 2021, 08:21 12

Ляшко рассказал о "ковидной амнистии": что это и кому нужно

09 ноября 2021, 08:21 12
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения планируют ввести механизм так называемой "ковидной амнистии" - она может пригодиться тем, кто купил поддельный сертификат о вакцинации, однако все равно хочет получить прививку от коронавируса

О планах министерства рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV", передает RegioNews.

По информации министра, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата придется рассказать своему семейному врачу, где он его приобрел.

"Мы ведем речь именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельный сертификат, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - рассказал Ляшко.

Также министр сообщил, что ни один из вариантов "ковидной амнистии", которые есть сейчас в разработке не предусматривают анонимности.

Напомним, ранее в Фонде социального страхования рассказали, что украинцам, которых временно отстранили от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19, не будут оплачивать больничные, которые приходятся на дни отстранения от должностных обязанностей.

Минздрав Виктор Ляшко документ вакцинация covid-сертификат

 
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