Оккупанты на Донбассе убили нашего воина и ранили еще двоих

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Российско-оккупационные войска с начала суток восемь раз нарушили режим прекращения огня

Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения, пишет RegioNews.

В частности, возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Гнутове противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата совершил сброс выстрелов ВОГ-17. Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции украинских воинов возле Новозвановки и Прицепиловки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов. В направлении Песков обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

"В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное", - проинформировали в пресс-службе.

Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, 5 ноября боевики на Донбассе ранили одного нашего защитника.