У Зеленского заявили об отсутствии доказательств по эскалации на Донбассе

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Президент Владимир Зеленский обсуждал с командованием Вооруженных сил информацию о стягивании российских войск к украинской границе. Военные не смогли подтвердить эту информацию

Как пишет RegioNews, об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом".

По словам Никифорова, в украинском Министерстве обороны такие сообщения о наращивании присутствия российских войск называют "элементом давления или психологического, или пропагандистского" и не подтверждают их.

"Президент провел селекторное совещание, которое в основном было посвящено ситуации с распространением коронавирус в Украине, но обсуждались и другие моменты, в частности, вопросы безопасности. Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить", - рассказал он.

Никифоров отметил, что остается открытым вопрос, правдива ли эта информация, которую распространяют американские СМИ, и зачем они ее распространяют.

"Но Офис президента в настоящее время не имеет никакой подтверждающей информации", — подчеркнул представитель Банковой.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что на Донбассе увеличилась активность боевиков - оккупанты якобы стягивали снова военную технику к границам.