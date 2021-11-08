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На Донбассе резко возросло количество обстрелов со стороны российских оккупантов, один военнослужащий ООС погиб
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08 ноября 2021, 08:08 4

На Донбассе резко возросло количество обстрелов со стороны российских оккупантов, один военнослужащий ООС погиб

08 ноября 2021, 08:08 4
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В течение прошлых суток, 7 ноября в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий ООС погиб

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

У Повлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции наших воинов возле Новозвановки, Причепиловки, Болотенного и Гранитного попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

Возле Новолуганского враг дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Нижнетеплое и Пески противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих раненых удовлетворительное.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, что по состоянию на 17.00 7 ноября российско-оккупационные войска 7 раз нарушали режим прекращения огня.

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