08:44  05 ноября
Почти 26,5 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине за сутки, больше всего - на Днепропетровщине
12:48  05 ноября
"Слугу" Третьякову отстранили от заседаний Рады из-за оскорбления умершего нардепа Полякова
17:35  05 ноября
На Донбассе российские оккупанты ранили нашего военного
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2021, 17:35 3

На Донбассе российские оккупанты ранили нашего военного

05 ноября 2021, 17:35 3
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один боец ООС ранен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС

Возле Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и произведена эвакуация в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Напомним, что за прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс ООС обстрел минские соглашения

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram