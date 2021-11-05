На Донбассе российские оккупанты ранили нашего военного

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С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один боец ООС ранен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС

Возле Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и произведена эвакуация в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Напомним, что за прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.