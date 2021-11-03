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03 ноября 2021, 18:14 108

В Подольской РГА столицы аудиторы обнаружили финнарушення на 10,5 млн грн

03 ноября 2021, 18:14 108
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Фото из открытых источников
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Государственные аудиторы после проведения ревизии в отделе культуры Подольской райгосадминистрации города Киева выявили финансовые нарушения на сумму 10,5 млн грн

Об этом сообщил начальник Северного офиса Госаудитслужбы Александр Карабанов, пишет RegioNews.

"В расчеты расходов сметы включены необоснованные данные относительно объемов бюджетных ассигнований. Вследствие этого излишне получено и использовано многомиллионные суммы: для обеспечения деятельности аппарата управления отдела культуры – 1,25 млн грн, библиотек – 502 тыс. грн, школ эстетического воспитания – почти 2 млн грн, централизованной бухгалтерии – 420 тыс. грн", – отметил он.

Отмечается, что из-за внесения в табели учета использования рабочего времени ложных данных о фактически отработанном времени принятыми на условиях совместительства работниками за счет общего фонда местного бюджета безосновательно начислена и выплачена заработная плата на сумму 196 тыс. грн.

"Во время ревизии также установлено завышение стоимости работ по капитальному ремонту на сумму почти 102 тыс. грн. Еще более 30 тыс. грн, которые фактически "освоила" централизованная бухгалтерия (для оплаты коммунальных услуг, связи и интернета), были незаконно потрачены за счет средств, предназначенных на развитие школ эстетического воспитания", - отметили аудиторы.

Кроме этого, несмотря на то, что нет документов об установлении ученой степени, руководителю школы выплачивали надбавки к должностному окладу за научную степень-на сумму более 26 тыс. грн.

Материалы контрольного мероприятия уже передали Главному управлению Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Напомним, что ранее во Львовском облавтодоре аудиторы выявили финансовые нарушения на 11 миллионов.

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