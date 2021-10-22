В КГГА рассказали, сколько Киев тратит на проезд одного пассажира в общественном транспорте

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Себестоимость пассажира в метро, электрическом и автомобильном транспорте Киева сейчас составляет более 20 грн, в городской электричке – более 71 грн.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на эфир на "Громадському радио" заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника.

В то же время он заверил, что цена проезда не вырастет до 20 грн.

"Однозначно, это не будет 20 гривен, но будем искать компромиссы — между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы вывести предприятия из кризиса", – сказал Поворозник.

По его словам, повышение тарифов необходимо для стабильной работы транспорта.

"Сейчас должны сложить все вместе: и способности, и возможности платить за перевозки. После общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", – говорит чиновник.

Николай Поворозник напомнил, что в последний раз стоимость проезда в коммунальном транспорте столицы повышали более трех лет назад.

Также он заверил, что город сохранит существующие льготы на проезд для ряда категорий населения.

Напомним, что 20 октября Николай Поворозник анонсировал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. "Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранение стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков", – рассказал он.