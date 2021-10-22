08:36  22 октября
В Украине новые рекорды инфицированных COVID-19 и умерших от него
11:18  22 октября
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
08:05  22 октября
На Донбассе зафиксировали 4 наршения: российские оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 октября 2021, 15:02 4

В КГГА рассказали, сколько Киев тратит на проезд одного пассажира в общественном транспорте

22 октября 2021, 15:02 4
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Себестоимость пассажира в метро, электрическом и автомобильном транспорте Киева сейчас составляет более 20 грн, в городской электричке – более 71 грн.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на эфир на "Громадському радио" заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника.

В то же время он заверил, что цена проезда не вырастет до 20 грн.

"Однозначно, это не будет 20 гривен, но будем искать компромиссы — между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы вывести предприятия из кризиса", – сказал Поворозник.

По его словам, повышение тарифов необходимо для стабильной работы транспорта.

"Сейчас должны сложить все вместе: и способности, и возможности платить за перевозки. После общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", – говорит чиновник.

Николай Поворозник напомнил, что в последний раз стоимость проезда в коммунальном транспорте столицы повышали более трех лет назад.

Также он заверил, что город сохранит существующие льготы на проезд для ряда категорий населения.

Напомним, что 20 октября Николай Поворозник анонсировал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. "Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранение стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков", – рассказал он.

транспорт тарифы КГГА проезд

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram