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02 ноября 2021, 16:18 9

В Минцифре анонсировали COVID-сертификаты в Дії для владельцев паспортов-книжечек

02 ноября 2021, 16:18 9
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из открытых источников
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В портале "Дія" смогут оформить COVID-сертификат владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство. Это станет доступно в ближайшее время

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.

"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "действие" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы видов на жительство смогли получать "ковидные" сертификаты. Через день-два это будет доработано", - сказал Выскуб.

Кроме этого на портале "Дія" владельцы биометрической вида на жительство могут сгенерировать COVID-сертификаты.

Также до конца недели будет добавлен небиометрический вид, которые выдавались до 2018 года.

Напомним, что в приложении и на государственном портале "Дія" всего за 4 дня сертификаты о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев. Всего приложением пользуются 9 млн человек

паспорт Дія COVID-19 covid-сертификат

 
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