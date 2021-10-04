Более 10 известных украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшоры - Pandora Papers

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Проект Pandora Papers идентифицировал десяток украинцев, которым принадлежит элитная недвижимость в Великобритании - объектами они владеют через оффшорные компании

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Слідство.Інфо".

"Во время перехода студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов", - говорится в расследовании.

Издание отмечает, что через сеть связанных с президентом офшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне. В частности, речь идет о первом помощнике президента Сергее Шефире.

По данным расследования, он через офшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более 5 миллионов долларов.

"Иной владелец ценной лондонской недвижимости - тоже бывший бизнес-партнер президента Зеленского Андрей Яковлев. По данным земельного реестра Великобритании, фирма, которая через ряд офшоров, принадлежит Яковлеву, владеет квартирой в центре Лондона, в 10 минутах ходьбы от парламента", - добавляют журналисты.

Кроме того, через офшорную фирму купила в заем элитную квартиру дочь экс-главы Администрации Президента Бориса Ложкина, Анастасия.

"Квартира в центре неподалеку от Университетского колледжа Лондона, где училась дочь украинского чиновника, обошлась ей почти в 4,6 миллиона долларов ", - говорится в расследовании.

В перечне украинцев с британской недвижимостью также экс-владелец "ПриватБанка", дела о выводе и отмывании денег из которого расследуют в Украине и США, олигарх Геннадий Боголюбов. Pandora Papers свидетельствует о его причастности к меньшей мере девяти объектам недвижимости в Великобритании.

Среди других известных украинцев, которые владеют имуществом в Лондоне через оффшорные компании: украинский бизнесмен и бывший совладелец "Укрсиббанка" Александр Ярославский, бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа - Игорь Воронин, дочь бывшего главы ЦИК Сергея Кивалова, Татьяна.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастными к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Эти средства могли быть частью истории с выводом и отмыванием денег "ПриватБанка".