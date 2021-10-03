Зеленский может быть причастен к отмыванию Коломойским денег Приватбанка, - расследование "Слідство.Інфо"

Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Эти средства могли быть частью истории с выводом и отмыванием денег "ПриватБанка"

Об этом говорится в новом фильме-расследовании "Слідство.Інфо" "Офшор 95".

В частности, авторы расследования исследовали документы Pandora Papers, которые стали публичными после новой масштабной утечки. В этих документах содержались данные по 14 фирмам, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании.

Как утверждают авторы расследования, они нашли подтверждение схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1". Коломойский, напоминают авторы фильма, сегодня является фигурантом расследования в Украине, Великобритании и США по выводу и отмыванию денег из "ПриватБанка".

Ссылаясь на документы, журналисты утверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце этой сети до сих пор находилась неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" — сценариста и режиссера студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. В то время ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" — документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слідство.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть, фирма Ивана Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального — Владимира Зеленского и его партнеров.

Авторы фильма отмечают, что согласно документам Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены как взнос в уставный капитал. В то же время офшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов из "Приватбанка" — совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников "Слідство.Інфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "ПриватБанка" — тот самій, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере, одна из компаний руководителей "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, Борис Шефир, который в отличие от своих партнеров не пошел в политику, и является владельцем существенной части оффшорного бизнеса "кварталовцев", ответил: "Это вы задайте нашим законотворцам (вопросы — Ред.), которые создали такую ситуацию, что бизнес постоянно под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно — защитить свои интересы". Шефир также добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса.

Также журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского в отношении миллионов от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Впрочем, у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".

Напомним, в 2016 году правительство Украины национализировало ПриватБанк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 млрд грн. Впоследствии ексвласники назвали национализацию банка незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

В августе 2020 года Министерство юстиции США обвинило Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Аналогичные дела расследуются в Великобритании и Украине.