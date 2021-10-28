В Украине антирекорд новых случаев коронавируса за сутки

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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 26 071 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 830 детей и 477 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 27 октября зафиксировали 576 летальных случаев, госпитализировали 5 366 человек, выздоровели 10 006 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517), Львовской (1506) областях и в Киеве (1451).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 851 804 человек, из них 2 411 711 выздоровели, а 66 204 человека умерли.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и Киеве (1416).