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26 октября 2021, 10:53 1058

Ляшко рассказал, сколько в Украине умерло привитых от COVID-19

26 октября 2021, 10:53 1058
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из открытых источников
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В Украине умерло 119 человек вакцинированных против COVID-19. Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко не ответил наступила ли смерть из-за прививки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко "Украинской правде"

"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи", - отметил Ляшко

В то же время министр подчеркнул, что "эта цифра ни о чем". Он пояснил, что, например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. По словам Ляшко, инсульт может произойти у человека пожилого возраста, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после него.

Он также не дал прямого ответа на вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанного связи между прививкой и смертью человека.

Ляшко отметил, что не возглавляет Национальную комиссию по расследованию, но, если бы такой случай был, то ему доложили бы.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксирован абсолютный суточный рекорд умерших от COVID-19 – 734 человека.

вакцина расследование Минздрав COVID-19 вакцинация

 
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