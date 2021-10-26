Ляшко рассказал, сколько в Украине умерло привитых от COVID-19

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В Украине умерло 119 человек вакцинированных против COVID-19. Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко не ответил наступила ли смерть из-за прививки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко "Украинской правде"

"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи", - отметил Ляшко

В то же время министр подчеркнул, что "эта цифра ни о чем". Он пояснил, что, например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. По словам Ляшко, инсульт может произойти у человека пожилого возраста, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после него.

Он также не дал прямого ответа на вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанного связи между прививкой и смертью человека.

Ляшко отметил, что не возглавляет Национальную комиссию по расследованию, но, если бы такой случай был, то ему доложили бы.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксирован абсолютный суточный рекорд умерших от COVID-19 – 734 человека.