Еще на четырех железнодорожных вокзалах заработали пункты вакцинации

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В Украине еще на четырех железнодорожных вокзалах открылись пункты вакцинации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение "Укрзализныци в Телеграмме.

Речь идет о вокзалах Шепетовки, Купянска, Тернополя и Смелы.

"Акционерное общество "Укрзализныця" организует пункты прививок не только на вокзалах крупных городов, но и в городах, которые традиционно считаются железнодорожными. Так, с сегодняшнего дня прививки против COVID - 19 можно сделать в Шепетовке, где находится одно из основных локомотивных депо Юго-Западной железной дороги, и Купянске, где находится вагонное депо УЗ", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" призывает вакцинироваться не только пассажиров, но и железнодорожников.

"Вместе с четырьмя новыми на сегодня на 23 вокзалах страны развернут пункт вакцинации, где можно без очереди, оперативно и с выбором вакцины против COVID-19 сделать прививку. Получите соответствующий документ и путешествуйте без ограничений", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на всех областных железнодорожных вокзалах будут работать пункты COVID-вакцинации.