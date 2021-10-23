В Украине на всех областных вокзалах будут работать пункты COVID-вакцинации
На железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации против COVID-19
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
По данным пресс-службы компании, с 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздельном.
Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежин, Коростень, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода. По состоянию на сегодняшнее утро в этих пунктах сделано более 2 тыс. прививок.
Также в компании продолжается вакцинация работников, в первую очередь тех, которые контактируют с клиентами.
"Сейчас уже вакцинировано 30% проводников, в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое", - сказал и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.