В Украине на всех областных вокзалах будут работать пункты COVID-вакцинации

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На железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации против COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По данным пресс-службы компании, с 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздельном.

Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежин, Коростень, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода. По состоянию на сегодняшнее утро в этих пунктах сделано более 2 тыс. прививок.

Также в компании продолжается вакцинация работников, в первую очередь тех, которые контактируют с клиентами.