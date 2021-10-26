12:57  26 жовтня
Ляшко розповів, коли в Україні видаватимуть довідки про протипоказання до COVID-вакцинації
12:32  26 жовтня
Кабмін затвердив новий склад правління "Укрзалізниці"
08:06  26 жовтня
Доба на Донбасі: через дії бойовиків поранено двох бійців ООС
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2021, 16:58 1

Ще на чотирьох залізничних вокзалах запрацювали пункти вакцинації

26 жовтня 2021, 16:58 1
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні ще на чотирьох залізничних вокзалах відкрилися пункти вакцинації

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці в Телеграмі.

Ідеться про вокзали Шепетівки, Куп'янська, Тернополя та Сміли.

"Акціонерне товариство "Укрзалізниця" організовує пункти щеплення не тільки на вокзалах найбільших міст, а й у містах, які традиційно вважаються залізничними. Так, відсьогодні щеплення проти COVID-19 можна зробити в Шепетівці, де знаходиться одне з основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці, та Куп'янську, де знаходиться вагонне депо УЗ", - ідеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" закликає вакцинуватися не тільки пасажирів, а й залізничників.

"Разом із чотирма новими на сьогодні на 23 вокзалах країни розгорнуто пункт щеплення, де можна без черги, оперативно та з вибором вакцини проти COVID-19 зробити щеплення. Отримайте відповідний документ і подорожуйте без обмежень", - зауважують в Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на всіх обласних залізничних вокзалах працюватимуть пункти COVID-вакцинації.

Укрзализныця вакцинація коронавірус

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua