Ще на чотирьох залізничних вокзалах запрацювали пункти вакцинації

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В Україні ще на чотирьох залізничних вокзалах відкрилися пункти вакцинації

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці в Телеграмі.

Ідеться про вокзали Шепетівки, Куп'янська, Тернополя та Сміли.

"Акціонерне товариство "Укрзалізниця" організовує пункти щеплення не тільки на вокзалах найбільших міст, а й у містах, які традиційно вважаються залізничними. Так, відсьогодні щеплення проти COVID-19 можна зробити в Шепетівці, де знаходиться одне з основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці, та Куп'янську, де знаходиться вагонне депо УЗ", - ідеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" закликає вакцинуватися не тільки пасажирів, а й залізничників.

"Разом із чотирма новими на сьогодні на 23 вокзалах країни розгорнуто пункт щеплення, де можна без черги, оперативно та з вибором вакцини проти COVID-19 зробити щеплення. Отримайте відповідний документ і подорожуйте без обмежень", - зауважують в Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на всіх обласних залізничних вокзалах працюватимуть пункти COVID-вакцинації.