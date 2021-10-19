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19 октября 2021, 10:59 632

В Украине расширили "оранжевую" зону карантина

19 октября 2021, 10:59 632
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Фото из открытых источников
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В Украине в "оранжевую" зону карантина попала Ровенская область

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.

В "оранжевой" зоне карантина теперь 14 областей и Киев. Это самая большая зона, к ней относятся Киев, Волынская область, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Ровенская.

В "желтой" зоне находятся пять регионов - Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Киевская области.

Напомним, ранее стало известно, что Киев может перейти в "красную" зону, ведь основания для этого есть.

коронавирус карантин Ровенская область

 
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