Погибший в пожаре в Киеве мужчина – 91-летний профессор НАН Украины

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В Киеве, Святошинском районе, в результате пожара, трагически погибла супружеская пара - ученый Национальной академии наук Украины и его жена

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Пожилые супруги погибли в пожаре, который произошел в Святошинском районе по улице Семашко, 21. Возгорание произошло на восьмом этаже девятиэтажки. Когда спасатели прибыли на место - помочь пожилым людям уже не удалось.

В пожаре погиб выдающийся профессор НАН Украины Юлий Мильман, ему был 91 год, его жене 86. На место происшествия приехал племянник мужа и коллеги. Они рассказали, что еще вчера учёный был на работе.

Причиной возгорания мог оказаться обогреватель

Из-за трагедии в Украину возвращаются дети супругов, проживающие за границей.

Как сообщалось, сегодня в Киеве горела многоэтажка, погибли люди.