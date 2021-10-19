16:42  19 октября
В Житомире с 23 октября ужесточат карантин: что запретят
16:21  19 октября
В Киеве взлетела стоимость отопления
18:30  19 октября
На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших бойцов из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
19 октября 2021, 21:23 6

Погибший в пожаре в Киеве мужчина – 91-летний профессор НАН Украины

19 октября 2021, 21:23 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве, Святошинском районе, в результате пожара, трагически погибла супружеская пара - ученый Национальной академии наук Украины и его жена

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Пожилые супруги погибли в пожаре, который произошел в Святошинском районе по улице Семашко, 21. Возгорание произошло на восьмом этаже девятиэтажки. Когда спасатели прибыли на место - помочь пожилым людям уже не удалось.

В пожаре погиб выдающийся профессор НАН Украины Юлий Мильман, ему был 91 год, его жене 86. На место происшествия приехал племянник мужа и коллеги. Они рассказали, что еще вчера учёный был на работе.

Причиной возгорания мог оказаться обогреватель

Из-за трагедии в Украину возвращаются дети супругов, проживающие за границей.

Как сообщалось, сегодня в Киеве горела многоэтажка, погибли люди.

пожар смерть погибшие ученые НАНУ

Под Харьковом в аварии погибли три человека, еще трое пострадали
19 октября 2021, 12:14
В МИД подтвердили, что в столице на даче умер украинский дипломат
18 октября 2021, 17:18
На Днепропетровщине пенсионерка отравилась угарным газом и сгорела в костре
18 октября 2021, 14:34
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram