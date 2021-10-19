Загиблий у пожежі в Києві чоловік – 91-річний професор НАН України
У Києві, Святошинському районі, внаслідок пожежі, трагічно загинула подружня пара - учений Національної академії наук України і його дружина
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Літнє подружжя загинуло у пожежі, яка трапилася у Святошинському районі по вулиці Семашка, 21. Займання сталося на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Коли рятувальники прибули на місце - допомогти літнім людям вже не вдалося.
У пожежі загинув видатний професор НАН України Юлій Мільман, йому було 91 рік, його дружині 86. На місце пригоди приїхав племінник чоловіка і колеги. Вони розповіли, що ще вчора вчений був на роботі.
Причиною загоряння міг виявитися обігрівач
Через трагедію в Україну повертаються діти подружжя, які проживають за кордоном.
Як повідомлялося, сьогодні у Києві горіла багатоповерхівка, загинули люди.