На Харьковщине неизвестный разгромил COVID-отделение

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В Купянском районе Харьковской области мужчина напал на медучреждение, где лечат больных коронавирусом

Об этом заявил руководитель Купянского территориального медицинского объединения Евгений Синько, пишет RegioNews.

По его словам, нападение на COVID-отделение произошло 15 октября. Мужчина повредил медицинское оборудование и разбил окна в больнице в поселке Ковшаровка.

"Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна приемной COVID-отделение, перевернул мебель, испортил оборудование, поваляв кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в отделение полиции", - заявил Синько.

Он добавил, что с 19 октября возле COVID-стационара будут дежурить патрульные, чтобы обеспечить порядок и безопасность пациентов и работников медучреждения.

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