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19 октября 2021, 14:11 181

Ивано-Франковская область стремительно приближается к "красной" зоне

19 октября 2021, 14:11 181
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из открытых источников
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Ивано-Франковская область быстрыми темпами приближается к красной зоне епіднебезпеки. Загруженность отдельных больниц приближается к 100%

Как пишет RegioNews об этом в Ивано-Франковске на совещании сообщил генеральный директор областного центра контроля и профилактики болезней (ОЦКБХ) Минздрава Руслан Савчук

"К сожалению, мы бешеными темпами приближаемся к красной зоне эпидемиологической опасности", - отметил Савчук.

По его информации, за минувшие сутки загруженность койко-мест с подачей кислорода в COVID-больницах области составила 67,2%. Больше всего больных с коронавирусом лечат в ЦГКБ (Центральная городская клиническая больница) Ивано-Франковска, где загруженность достигает 90%, и в областном фтизиопульмонологическом центре, где заняты 97% коек. Такая же загруженность в Косовской ЦРБ. Более 80% коек заняты в Калушской црб и в Коломыйской инфекционной.

Чиновник отметил, что за последние дни участились случаи заболевания на коронавирус среди медиков и детей.

"За два дня в области зарегистрированы 54 случая коронавирус среди детского населения", - отметил Савчук.

По его убеждению, прикарпатцам нужно ускорить темпы вакцинации против коронавирус. По официальной статистике, COVID-19 болеют лишь 3% вакцинированных людей.

"В настоящее время в учреждениях здравоохранения области находятся лишь 19 вакцинированных лиц. Мы видим, что вакцина работает", - добавил Савчук.

Известно, что в Ивано-Франковской области больных с коронавирусом принимают 17 медицинских учреждений, где развернуты 2013 койко-мест.

По состоянию на 19 октября в области за последние сутки лабораторно подтверждены 213 случаев заболевания COVID-19, от этого недуга умерли 12 человек, выздоровели 66 человек.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 18 октября, в Украине обнаружили 15 579 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных выявили в Одесской и Харьковской областях

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