На Луганщине к празднику защитников и защитниц впервые провели военный парад

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В Северодонецке Луганской области впервые провели военный парад посвященный Дню защитников и защитниц Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

В торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие защитники из всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области.

Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.

Напомним, 14 октября по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины в Киеве и других городах пройдут марши ветеранов и праздничные мероприятия.