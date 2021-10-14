На Луганщине к празднику защитников и защитниц впервые провели военный парад
В Северодонецке Луганской области впервые провели военный парад посвященный Дню защитников и защитниц Украины
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
В торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие защитники из всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области.
Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.
Напомним, 14 октября по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины в Киеве и других городах пройдут марши ветеранов и праздничные мероприятия.
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