На Донбассе зафиксировано три нарушения, боевики стреляли из гранатометов и пулеметов
В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
Позиции украинских воинов возле Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что за прошедшие сутки, 17 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.