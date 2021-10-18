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На Донбассе за сутки зафиксировали четыре нарушения, боевики били из гранатометов
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18 октября 2021, 17:26 14

На Донбассе зафиксировано три нарушения, боевики стреляли из гранатометов и пулеметов

18 октября 2021, 17:26 14
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из открытых источников
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В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

Позиции украинских воинов возле Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 17 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС РФ обстрелы Гранатомет

 
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