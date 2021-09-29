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29 сентября 2021, 15:37 112

Минздрав будет лишать лицензии больницы за подделку COVID-сертификатов - Ляшко

29 сентября 2021, 15:37 112
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из открытых источников
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Министерство Здравоохранения аннулирует лицензию учреждений здравоохранения, врачи которых будут регулярно подделывать COVID-сертификаты

Как передает RegioNews об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко

По его словам, главные врачи больниц, где работают медики, которых поймают на подделке тоже будут нести ответственность.

"Министерство здравоохранения со своей стороны будет инициировать отстранение руководителей учреждений, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы официально будем направлять представление к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия и установления причастности самих руководителей", – отметил министр.

В то же время, за повторную подделку документов, лицензии соответствующих больниц будут аннулированы. Кроме того, Минздрав будет разрывать контракты между такими учреждениями и Национальной службой здоровья.

Напомним, несколько ранее стало известно, что в Уголовном кодексе Украины появится отдельная статья о подделке коронавірусних сертификатов.

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