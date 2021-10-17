Уже готовы документы: в Минздраве намерены делать COVID-прививки детям от 14 лет

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Министерство здравоохранения подготовило документы для вакцинации подростков от 14 лет

Как пишет RegioNews, об этом начальник главного управления Держпродспоживслужби в Киеве Олег Рубан рассказал в эфире "Украина 24".

"Сегодня есть документы по вакцинации 18 + и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что идет период оформления документов – именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", - сказал Рубан.

По его словам, документы по вакцинации 14+ уже подготовлены Министерством здравоохранения.

"Но это исключительно компетенция Минздрава внедрять данные меры", - добавил чиновник.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился.