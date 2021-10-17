На Херсонщине возникла критическая ситуация с кислородом в больницах: ОГА планирует открыть еще одну больницу

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В Херсонской области больницам, где лечат больных коронавирусом, нужно в 2-4 раза больше кислорода, чем раньше

Об этом заявил заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко в интервью "Главкому", пишет RegioNews.

По его словам, кроме коронавируса, остаются и сезонные болезни, а также сердечно-сосудистые недуги, которые требуют неотложного реагирования. Поэтому местные власти планируют открыть еще одну больницу для больных коронавирусом.

"Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие неотложного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2-4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, который мы наблюдаем у пациентов", – пояснил Якименко.

Напомним, с 15 октября Херсонщина первой в Украине попала в "красную" зону карантина. На прошлой неделе люди там выстраивались в очереди перед пунктами вакцинации.