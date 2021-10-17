10:29  17 октября
В Украине зафиксировали более 11 тысяч новых COVID-случаев
13:17  17 октября
Украина может получить большое количество вакцин от гриппа, - Ляшко
10:04  17 октября
Сутки в ООС: оккупанты 11 раз сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
17 октября 2021, 11:45 125

На Херсонщине возникла критическая ситуация с кислородом в больницах: ОГА планирует открыть еще одну больницу

17 октября 2021, 11:45 125
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области больницам, где лечат больных коронавирусом, нужно в 2-4 раза больше кислорода, чем раньше

Об этом заявил заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко в интервью "Главкому", пишет RegioNews.

По его словам, кроме коронавируса, остаются и сезонные болезни, а также сердечно-сосудистые недуги, которые требуют неотложного реагирования. Поэтому местные власти планируют открыть еще одну больницу для больных коронавирусом.

"Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие неотложного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2-4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, который мы наблюдаем у пациентов", – пояснил Якименко.

Напомним, с 15 октября Херсонщина первой в Украине попала в "красную" зону карантина. На прошлой неделе люди там выстраивались в очереди перед пунктами вакцинации.

коронавирус карантин Херсонская ОГА больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua