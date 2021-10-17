Сутки в ООС: оккупанты 11 раз сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим "тишины"
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что четыре нарушения "тишины" были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Оккупанты стреляли в направлении Луганского, в сторону Новотошковского, возле Красногоровки и вблизи Новолуганского. Также оккупанты открывали огонь возле Широкино, неподалеку Крымского, в направлении Марьинки и в районе Светлодарска.
Обстрелы велись из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.
Напомним, 15 октября оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника.
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