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Сутки в ООС: оккупанты 11 раз сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь
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17 октября 2021, 10:04 29

Сутки в ООС: оккупанты 11 раз сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь

17 октября 2021, 10:04 29
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Фото: пресс-центр ООС
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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим "тишины"

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что четыре нарушения "тишины" были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Оккупанты стреляли в направлении Луганского, в сторону Новотошковского, возле Красногоровки и вблизи Новолуганского. Также оккупанты открывали огонь возле Широкино, неподалеку Крымского, в направлении Марьинки и в районе Светлодарска.

Обстрелы велись из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Напомним, 15 октября оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника.

Донбасс ООС война обстрелы штаб

 
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