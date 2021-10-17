Сутки в ООС: оккупанты 11 раз сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь

Фото: пресс-центр ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим "тишины"

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что четыре нарушения "тишины" были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Оккупанты стреляли в направлении Луганского, в сторону Новотошковского, возле Красногоровки и вблизи Новолуганского. Также оккупанты открывали огонь возле Широкино, неподалеку Крымского, в направлении Марьинки и в районе Светлодарска.

Обстрелы велись из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Напомним, 15 октября оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника.