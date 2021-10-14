В Украине отмечают День защитников и защитниц: в Киеве пройдут марши
В четверг, 14 октября, по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины в Киеве и других городах пройдут марши ветеранов и праздничные мероприятия
О проведении марша в Киеве и соответствующем перекрытии центральных улиц сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.
Так, в Киеве запланировано перекрытие следующих улиц с 13:30 до 18:30:
- ул. Владимирская (от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
- бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
- улицы Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);
- улицы Михайловской;
- улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
- улицы Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);
- участках прилегающих улиц.
Марши по центральным улицам города анонсировали сразу несколько организаций: состоится Марш славы УПА, Марш нации от Нацкорпусу и марши от Движения ветеранов Украины и Центра для участников АТО.
Ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с запланированным проведением массовых мероприятий 14 октября с 13:00 возможно временное приостановление движения троллейбусов и автобусов.