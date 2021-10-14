В Украине отмечают День защитников и защитниц: в Киеве пройдут марши

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В четверг, 14 октября, по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины в Киеве и других городах пройдут марши ветеранов и праздничные мероприятия

О проведении марша в Киеве и соответствующем перекрытии центральных улиц сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

Так, в Киеве запланировано перекрытие следующих улиц с 13:30 до 18:30:

- ул. Владимирская (от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

- бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

- улицы Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);

- улицы Михайловской;

- улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

- улицы Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);

- участках прилегающих улиц.

Марши по центральным улицам города анонсировали сразу несколько организаций: состоится Марш славы УПА, Марш нации от Нацкорпусу и марши от Движения ветеранов Украины и Центра для участников АТО.

Ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с запланированным проведением массовых мероприятий 14 октября с 13:00 возможно временное приостановление движения троллейбусов и автобусов.