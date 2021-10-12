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12 октября 2021, 21:25 3

В трех областях, где ухудшилась эпидситуация, усилят контроль за соблюдением карантина

12 октября 2021, 21:25 3
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Фото из открытых источников
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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 12 октября поручила усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм в трех областях, где ухудшилась эпидситуация

Об этом сообщается на Правительственном портале, передает RegioNews.

На заседании поручено в Житомирской, Сумской и Донецкой областях усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территориях объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19, - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, в этих трех регионах наблюдается значительное ухудшение эпидситуации.

В то же время он отметил, что на сегодня система здравоохранения в этих областях имеет ресурсы для оказания своевременной помощи пациентам с коронавирусной болезнью.

Как сообщалось, в Украине первая область перешла в "красную" зону - Херсонская.

Также из-за ухудшения ситуации с коронавирусом усиливается карантин в Тернополе.

Кроме этого, в Волынской области зафиксирована вспышка коронавируса в 16 учебных заведениях.

COVID-19 комиссия эпидемия Минздрав санврач Игорь Кузин

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