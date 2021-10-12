У трьох областях, де погіршилась епідситуація, посилять контроль за дотриманням карантину
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 12 жовтня доручила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм у трьох областях, де погіршилась епідситуація
Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає RegioNews.
На засіданні доручено в Житомирській, Сумській та Донецькій областях посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19, - йдеться у повідомленні.
За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в цих трьох регіонах спостерігається значне погіршення епідситуації.
Водночас він наголосив, що на сьогодні система охорони здоров’я в цих областях має ресурси для надання своєчасної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.
Як повідомлялося, в Україні перша область перейшла до "червоної" зони - Херсонська.