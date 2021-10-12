У трьох областях, де погіршилась епідситуація, посилять контроль за дотриманням карантину

Фото з відкритих джерел

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 12 жовтня доручила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм у трьох областях, де погіршилась епідситуація

Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає RegioNews.

На засіданні доручено в Житомирській, Сумській та Донецькій областях посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19, - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в цих трьох регіонах спостерігається значне погіршення епідситуації.

Водночас він наголосив, що на сьогодні система охорони здоров’я в цих областях має ресурси для надання своєчасної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Як повідомлялося, в Україні перша область перейшла до "червоної" зони - Херсонська.

Також через погіршення ситуації з коронавірусом посилюється карантин у Тернополі.

Окрім цього, в Волинській області зафіксовано спалах коронавірусу у 16 закладах освіти.