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10 октября 2021, 17:58 39

В Тернополе зафиксирован случай сибирской язвы у животного

10 октября 2021, 17:58 39
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Фото из открытых источников
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В Тернополе у мертвого пони обнаружили сибирскую язву. В зооуголке, где жило животное, уже ввели карантин

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы, передает RegioNews.

Животное умерло в конце сентября в зооуголке парка Топильче. Об этом сообщили экспертам из Тернопольской городской больницы ветмедицины. На место выехали специалисты медучреждения из Тернопольской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

Специалисты взяли необходимые пробы и отправили их в лабораторию. Там установили, что пони болел язвой.

2 октября в городе также состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Она ввела карантин в зооуголке и утвердила план соответствующих мер реагирования.

Сейчас идет наблюдение за здоровьем животных. За контактными лицами осуществляют медицинский надзор.

Справочно. Сибирская язва - опасная инфекционная болезнь, которая поражает как животных, так и людей. Для нее характерно быстрое течение, с возникновением воспаления кожи, внутренних органов и лимфатических узлов. Чаще всего возбудители инфекции проникают в организм через поврежденную кожу, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Переносчиками инфекции являются овцы, коровы, козы, свиньи, верблюды и тому подобное.

Как сообщалось, в сентябре под Харьковом зафиксировали вспышку африканской чумы: уже введен карантин.

карантин Тернополь животные Госпродпотребслужба

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