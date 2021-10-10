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10 жовтня 2021, 17:58 41

У Тернополі зафіксований випадок сибірської виразки у тварини

10 жовтня 2021, 17:58 41
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Фото з відкритих джерел
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У Тернополі у мертвого поні виявили сибірську виразку. У зоокутку, де жила тварина, вже ввели карантин

Про це повідомляє пресцентр Держпродспоживслужби, передає RegioNews.

Тварина померла наприкінці вересня в зоокутку парку Топільче. Про це повідомили експертам з Тернопільської міської лікарні ветмедицини. На місце виїхали фахівці медустанови з Тернопільської обласної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Фахівці взяли необхідні проби і відправили їх до лабораторії. Там встановили, що поні хворів на сибірку.

2 жовтня в місті також відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Вона ввела карантин в зоокутку і затвердила план відповідних заходів реагування.

Зараз йде спостереження за здоров'ям тварин. За контактними особами здійснюють медичний нагляд.

Довідково. Сибірська виразка - небезпечна інфекційна хвороба, яка вражає як тварин, так і людей. Для неї характерний швидкий перебіг, з виникненням запалення шкіри, внутрішніх органів і лімфатичних вузлів. Найчастіше збудники інфекції проникають в організм через пошкоджену шкіру, слизові оболонки шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів. Переносниками інфекції є вівці, корови, кози, свині, верблюди тощо.

Як повідомлялося, у вересні під Харковом зафіксували спалах африканської чуми: вже введено карантин.

карантин Тернопіль тварини Держпродпотребслужба

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