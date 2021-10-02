18 шкіл отримали призи за вакцинацію персоналу від COVID-19 - Минздрав

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Три школы, выполнившие требование по вакицнации работников, победили в национальном конкурсе "Вакцинированные и открытые" и получат наборы оргтехники, еще 15 школ получат призы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, а также магазин гаджетов и аксессуаров провели всеукраинский конкурс "Вакцинированные и открытые" среди учебных заведений. Они имели возможность выиграть ценные подарки, если по крайней мере 80% коллектива полностью вакцинировались от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие 6 134 школы.

Победителями стали:

- Высоцкое заведение общего среднего образования Высоцкого сельского совета Сарненского района Ровенской области;

- Спасско-Михайловское учреждение общего среднего образования I-III ступеней Новодонецкого поселкового совета Донецкой области.

- Мислятинская общеобразовательная школа І-ІІІ ступенів Изяславского городского совета Хмельницкой области.

Эти учебные заведения получат наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров.

Кроме того, еще 15 школ получат наборы из 10 гарнитур и роутера.

В Минздраве отмечают, что призы будут направлены сразу, как департаменты образования подтвердят уровни вакцинации в коллективах школ-победительниц.

Также участникам будут присланы почетные награды и гарантированные призы за публикации о конкурсе в социальных сетях под хэштегом #Вакцинированныоткрыты.