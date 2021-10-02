10:06  02 октября
В Украине снизилось количество новых больных COVID-19
11:30  02 октября
Кличко заговорил о запрете проезда в столичном общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19
10:30  02 октября
На Донбассе оккупанты 14 раз нарушили "тишину":били из минометов по домам в Авдеевке
UA | RU
UA | RU
02 октября 2021, 12:00 17

18 шкіл отримали призи за вакцинацію персоналу від COVID-19 - Минздрав

02 октября 2021, 12:00 17
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Три школы, выполнившие требование по вакицнации работников, победили в национальном конкурсе "Вакцинированные и открытые" и получат наборы оргтехники, еще 15 школ получат призы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, а также магазин гаджетов и аксессуаров провели всеукраинский конкурс "Вакцинированные и открытые" среди учебных заведений. Они имели возможность выиграть ценные подарки, если по крайней мере 80% коллектива полностью вакцинировались от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие 6 134 школы.

Победителями стали:

- Высоцкое заведение общего среднего образования Высоцкого сельского совета Сарненского района Ровенской области;

- Спасско-Михайловское учреждение общего среднего образования I-III ступеней Новодонецкого поселкового совета Донецкой области.

- Мислятинская общеобразовательная школа І-ІІІ ступенів Изяславского городского совета Хмельницкой области.

Эти учебные заведения получат наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров.

Кроме того, еще 15 школ получат наборы из 10 гарнитур и роутера.

В Минздраве отмечают, что призы будут направлены сразу, как департаменты образования подтвердят уровни вакцинации в коллективах школ-победительниц.

Также участникам будут присланы почетные награды и гарантированные призы за публикации о конкурсе в социальных сетях под хэштегом #Вакцинированныоткрыты.

вакцина COVID-19 школы учителя вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua