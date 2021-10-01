В Минобразования назвали регионы-лидеры по вакцинации учителей в школах от COVID-19

из открытых источников

Сейчас почти 78% украинских учителей получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм министра образования Сергея Шкарлета

"По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже почти 78% учителей", – рассказал он.

По его словам, больше всего полностью провакцинированных работников учреждений общего и среднего в Луганская область (почти 68%), Киеве (62,6%), а также Полтавской (61,8%), Черкасской (60,8%), Житомирской (58,6%) и Харьковской (58,3%) областях.

Наименьший уровень вакцинации среди работников школ остается во Львовской (44,3%), Херсонской (39%) и Ивано-Франковской (31,4%) областях.

Шкарлет призвал всех педагогов ответственно отнестись к вопросу вакцинации и уберечь себя и окружающих.

Напомним, что согласно решению правительства в "желтой" зоне карантина школы и вузы смогут работать в офлайн только при условии вакцинации 80% учителей по крайней мере одной дозой COVID-вакцины. В случае "красной" зоны – 100% персонала.

В то же время, Министерство здравоохранения работает над приказом< который среди прочего предусматривает обязательную вакцинацию педагогов и отстранение от работы до завершения карантина тех, кто откажется от этого.