В Украине начался осенний призыв граждан в ряды ВСУ

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В Украине начался осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины. Первые отправления в армию запланированы на 5 октября

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, передает RegioNews.

Первые отправления в войска планируется начать 5 октября, завершится призыв 21 декабря, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабинет Министров установил численность будущих срочников 13 575 человек, из них: в ряды ВСУ - 6 500 человек, Национальной гвардии - 4 775, Государственной пограничной службы - 1 700, Государственной специальной службы транспорта - 600.

Общий объем расходов в сумме 71,1 млн грн для проведения призыва будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных назначений. Для призыва в Вооруженные силы Украины выделено 34,1 млн грн, Нацгвардии - 25,0 млн грн, Госпогранслужбы - 8,9 млн грн, Государственной специальной службы транспорта - 3,1 млн грн.

Призывные комиссии начали работу 1 октября 2021 года, а подготовительные мероприятия к проведению призыва были начаты еще 1 сентября 2021 года.

В пресс-службе напомнили, что на срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года призываются граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%.

Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться, - отметили в Генштабе.

Согласно требованиям законодательства, не будут подлежать призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся: в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения; в учреждениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоуровневой системы образования; в учреждениях профессионального предвысшего и/или высшего образования по дневной форме обучения, среди прочего во время получения следующей ступени образования; в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения; в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

В пресс-службе также подчеркнули, что согласно решению СНБО от 28 августа 2014 года "О неотложных мерах по защите Украины и укреплению ее обороноспособности", введенному в действие указом Президента, призванные в ВСУ и других военных формирований призывники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось, в Украине хотят отменить обязательный военный призыв. Обязательный военный призыв в Украине отменят уже с 2023 года.